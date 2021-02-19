За інформацією ЗМІ, низька якість тест-систем компанії «Еквітестлаб», закуплених Житомирським обласним центром крові та ще кількома лікарнями, може вплинути на загальну статистику випадків коронавірусу в Україні.

Про це йдеться у статті на сайті Delo.ua

Так, журналісти наголошують, що комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр крові” Житомирської обласної ради закупило поза конкурсом понад 1000 низькоякісних тест-систем для імуноферментного аналізу вітчизняного виробництва за завищеною ціною. А саме — 1101 ІФА-набір EQUI для діагностики SARS-CoV-2 підприємства ТОВ “Еквітестлаб” на загальну суму 3 853 500 грн або 3500 грн за одиницю. Інформація про закупівлю розміщена на сайті Prozorro.Читайте такожПостковідний синдром: українці скаржаться на непередбачувані ускладнення після коронавірусу

Як заявив імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.Лук’янової Борис Донськой, на якого посилаються у публікації, низька якість тестів може запустити небезпечний ланцюг спотвореної статистики щодо коронавірусу в Україні.

«Якщо цими тест-системами будуть активно обстежувати пацієнтів, то матимуть зразки з неправильними результатами. Якщо інформація неправильна чи недостовірна, то вона надалі буде породжувати хвилю інших неправильних висновків», - зазначив фахівець.

Український вчений самостійно порівняв три тест-системи, представлені на ринку - “Vitrotest®”, “Еквітест” і “Діапроф”. Виявилося, що лише «Vitrotest®» виявив наявність антитіл IgM в усіх 15 позитивних результатів тестів, “Еквітест” — 9 з 15-ти, а “Діапроф” – не виявив жодного.

"Попри низьку достовірність результатів системи «Еквітест», вона користується значним попитом у державних та комунальних медичних закладах. Окрім Житомирського обласного центру крові, такі набори закупили Овруцька і Первомайська лікарні. Проте ці заклади придбали тест-систему за ціною 2900 грн за одиницю – саме стільки становить роздрібна вартість «Еквітест». Натомість керівництво Житомирського центру крові не лише закупило систему за 3500 грн (вище за роздрібну ціну, не кажучи вже про гуртову), але й не змогло пояснити причину, за якою було зроблено такий вибір", - йдеться у статті на сайті Delo.ua.

“Почали користуватися тестами “Еквітестлаб” з 4 січня, тому що це був перший робочий день нового року. Статистика ефективності геть мала. За якими критеріями? У мене під рукою зараз немає їх, а говорити навмання мені незручно”, — розповів директор Центру Анатолій Чугрієв.

У ТОВ “Еквітестлаб” узагалі не дають коментарів. Директор Ганна Юрчук відмовилася пояснювати, чому її компанія продає тест-системи комунальним медичним закладам і центрам крові гуртом за вищою ціною, ніж у роздріб, і попросила надіслати офіційний запит. Редакція Delo.ua надіслала відповідне звернення до компанії й готова оприлюднити відповідь, щойно вона з’явиться.

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Автор: УНІАН