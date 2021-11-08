У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію на відкритому серці немовляти.
Про це повідомляється на сторінці Центру матері і дитини ім. професора Руднєва в Facebook.
Маленький пацієнт народився з серцевою вадою. Кардіохірурги провели радикальну корекцію міжшлуночкової перегородки.
"Під час таких операцій на кілька годин серце малюка зупиняють, а "серцем" дитини стає АІК - апарат "штучне серце - легені". Раніше такі операції проводилися тільки в столиці. Але завдяки оснащенню Центру матері і дитини сьогодні вони можливі і у нас", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що дитина вже йде на поправку.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині лікарі успішно розділили сіамських близнюків. Операція тривала 27 годин.