Операція пройшла успішно.

У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію на відкритому серці немовляти.

Про це повідомляється на сторінці Центру матері і дитини ім. професора Руднєва в Facebook.

Маленький пацієнт народився з серцевою вадою. Кардіохірурги провели радикальну корекцію міжшлуночкової перегородки.

"Під час таких операцій на кілька годин серце малюка зупиняють, а "серцем" дитини стає АІК - апарат "штучне серце - легені". Раніше такі операції проводилися тільки в столиці. Але завдяки оснащенню Центру матері і дитини сьогодні вони можливі і у нас", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що дитина вже йде на поправку.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині лікарі успішно розділили сіамських близнюків. Операція тривала 27 годин.

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Автор: Людмила Жерновська