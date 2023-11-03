Вчені встановили зв'язок між кількістю вживаної солі та розвитком цукрового діабету ІІ типу.

Надмірне вживання солі веде до розвитку цукрового діабету ІІ типу. Про це йдеться в новому дослідженні Mayo Clinic Proceedings.

Як повідомляється, глобальна поширеність діабету ІІ типу є серйозною проблемою охорони здоров'я і основною причиною смертності. Понад мільйон смертей щороку пов'язані з діабетом.

За прогнозами, до 2030 року захворюваність на діабет ІІ типу збільшиться до 7079 випадків на 100 тисяч осіб.

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Людям, яким загрожує розвиток цього захворювання, часто рекомендують обмежити споживання цукру, дотримуватися збалансованої дієти та регулярно займатися фізичними вправами.

Однак нове дослідження припускає, що зменшення споживання солі також може допомогти запобігти виникненню цього захворювання.

"Ми вже знаємо, що обмеження солі може знизити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що відмова від сільнички на столі може допомогти запобігти діабету ІІ типу", - сказав провідний автор дослідження доктор Лу Ци.

На даний момент не зрозуміло, чому надмірне споживання солі впливає на ризик розвитку діабету, проте дослідження встановило зв'язок між її вживанням і високим індексом маси тіла.

Як повідомляється, вчені з Університету Тулейна досліджували більш ніж 400 тисяч дорослих у Великобританії впродовж майже 12 років.

У понад 13 000 учасників, які регулярно вживали сіль, розвинувся діабет ІІ типу, при якому організм перестає належним чином регулювати рівень цукру в крові і призводить до резистентності до інсуліну.

Дослідники визначили, що люди, які "іноді", "зазвичай" або "завжди" вживали сіль, мали на 13%, 20% і 39% більше шансів захворіти на діабет ІІ типу відповідно, ніж ті, хто не їв або їв мало солі.

Що відбувається з організмом через місяць після відмови від алкоголю - дослідження

Раніше вчені розповіли, що буде, якщо на місяць відмовитися від алкоголю. Зокрема, відмова від алкоголю знизить ризик діабету і поліпшить стан травної системи.

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