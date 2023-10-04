Фахівці зазначили, що цей напій допомагає краще контролювати рівень цукру в крові завдяки антиоксидантам і ефекту, що поліпшує роботу кишечника.

Щоденне вживання чаю сприяє зниженню ризику розвитку діабету другого типу вдвічі.

Дослідники виявили, що люди, які випивають хоча б одну чашку чорного чаю в день, на 47% менш схильні до розвитку смертельного захворювання, ніж ті, хто ніколи його не п'є або п'є нерегулярно, пише The Sun. Фахівці відзначили, що цей напій допомагає краще контролювати рівень цукру в крові завдяки своїм антиоксидантам і ефекту, який поліпшує роботу кишечника.

Щоденне вживання будь-якого чаю, включаючи звичайний чорний або зелений, знижувало ризик розвитку діабету на 28% в порівнянні з тими, хто ніколи не пив цей напій.

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Професор Тонжі Ву з Університету Аделаїди в Австралії сказав: "Результати говорять про захисний вплив звичного вживання чаю на контроль рівня цукру в крові. Ця перевага була найбільш виражена у тих, хто щодня п'є чорний чай".

В ході дослідження Європейської асоціації з вивчення діабету в Гамбурзі були вивчені дані 1923 дорослих в Китаї. Їх запитували як часто вони п'ють чай, отримавши відповіді: ніколи, час від часу, часто і кожен день.

Дослідники взяли аналізи крові і сечі, щоб побачити, скільки цукру в них міститься і виміряти резистентність до інсуліну.

В результаті було виявлено, що вживання більшої кількості чаю було пов'язано з виділенням більшої кількості цукру в сечу, що допомагало контролювати рівень цукру в крові і знижувало ризик розвитку діабету.

"Щоденне вживання темного чаю може знизити ризик і прогресування діабету другого типу за рахунок кращого контролю рівня цукру в крові", - прокоментував професор Зілін Сан з Південно-Східного університету. Він додав, що вживання чаю може стати найпростішим кроком, щоб поліпшити харчування і здоров'я.

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