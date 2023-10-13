У деяких випадках в аптеці наркотичні препарати можна купити і за паперовим рецептом, зазначили у МОЗ України.

З 13 жовтня цього року відпуск наркотичних препаратів в аптеці здійснюватиметься, якщо людина матиме е-рецепт (електронний рецепт).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. При цьому зазначає, що виключенням є прифронтові території та зона бойових дій - там продовжить діяти як електронний, так і паперовий рецепт. В МОЗ вважають, що відпуск лише за електронним рецептом наркотичних препаратів дозволить запобігти їхньому неконтрольованому обігу.

В МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання з цього приводу. Зокрема, якщо в людини немає мобільного телефону, то тоді можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів (паспорт та індивідуальний податковий номер), і він роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення, який можна використати в аптеці.

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У МОЗ повідомили, що існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Зокрема, проблеми в роботі ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я), коли електронний рецепт не можна виписати (відключення світла, технічні проблеми в роботі системи тощо); для призначення екстемпоральних препаратів (тобто таких, які виготовляються безпосередньо в аптеці); якщо рецепт на наркотичні препарати виписують на прифронтових територіях або територіях, де тривають бойові дії.

В МОЗ пояснили, як виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом. "Якщо пацієнт планує виїжджати за кордон і планує перевозити ліки з собою - під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою", - сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що виписати е-рецепт на наркотичний лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. А також це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст - хірург, онколог чи невролог тощо.

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

При цьому зауважують, що термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів - так само як і паперового рецептурного бланка.

Важливі новини про електронний рецепт в Україні - це треба знати

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було запроваджено електронний рецепт на наркотичні ліки, які, зокрема, використовуються для ефективного знеболення у разі складних захворювань. Водночас можна було отримувати такі препарати і за паперовим рецептом.

В МОЗ зазначають, що за майже рік електронний рецепт довів свою ефективність та зручність. Більшість пацієнтів та лікарів за цей час обирали саме е-рецепт, а не паперовий. Водночас паперовий рецепт продовжував діяти, як альтернатива, на час перехідного періоду - до 13 жовтня 2023 року.

У міністерстві також повідомляли, що е-рецепт можна отримати дистанційно, і для цього діагноз має бути зафіксований в ЕСОЗ.

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