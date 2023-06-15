Він радить не забувати, що брудними руками очі краще не чіпати.

Симптоми сінної лихоманки - алергії на пилок, включають чхання, кашель, висип, закладеність носа, головний біль і сверблячі червоні очі, що означає природне бажання доторкнутися і потерти їх в момент дискомфорту.

У зв'язку з цим фармацевти застерегли від дотиків до очей, оскільки це може примножити проблеми зі здоров'ям. Фахівці пояснили, що потирання очей може призвести до інфекцій, таких як ячмінь, кон'юнктивіт або блефарит, пише Independent.

За словами фармацевта Султана Даджані, коли людина стикається зі збудником алергії, її організм переходить в режим боротьби, імунна система надмірно реагує на речовину, провокуючи неприємні симптоми, в тому числі бажання потерти очі.

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"Руки контактують з більшістю речей, від людей до поверхонь, що дозволяє легко переносити бактерії та мікроби на наше обличчя, і якщо ми просто потремо очі, то це легко може перетворитися на щось інше", - прокоментував він.

Проблеми, які можуть виникнути через це, включають ячмінь, який є набряклою шишкою на повіці або біля вій. "Люди, як правило, більше хворіють на ячмінь у сезон алергії. Алергія є відомим фактором ризику розвитку ячменю", - розповів фахівець.

Також Даджані зазначив, що ще однією проблемою, пов'язаною з тертям очей, є кон'юнктивіт, інфекція, що викликається вірусом або бактеріями.

А блефарит, за словами фахівця, виникає, коли сальні залози біля основи вій забиваються, що призводить до подразнення і почервоніння очей. Це захворювання також може спровокувати потирання очей під час алергії.

Як легше перенести алергію

У деяких людей алергічні реакції з кожним роком стають все інтенсивніші і, якщо немає потрібних таблеток, стан погіршується дуже швидко. Проте, існує кілька порад, як полегшити життя алергіку: мийте голову і приймайте душ кожен день, оскільки тополиний пух і пилок можуть залишатися на волоссі і шкірі; часто прочищайте ніс морською сіллю - позбавляйтеся від частинок побутового пилу і алергенів; по можливості провітрюйте приміщення, в якому живете, і робіть вологе прибирання; намагайтеся менше перебувати біля джерела алергії.

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