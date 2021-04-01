Наприклад, секс перетворюється на каторгу, коли партнерка просить чоловіка повільніше, а йому подобається робити все швидко.

Фахівці кажуть, що з сексуальною несумісністю можна боротися, але виходить це далеко не завжди. Причому проблема найчастіше в тому, що пари і не здогадуються про наявність такого "діагнозу". Тому і потрібно знати його головні "симптоми".

Читайте такожЕксперти назвали проблеми з кунілінгусом і як їх вирішити (18+)Ознаки сексуальної несумісності пари зібрало видання cosmo.com.ua.

Різні улюблені пози

Настільки, що секс більше схожий на атлетичну виставу з перекидами, ніж просто близькість. В одній позі незручно тобі, в іншій — партнеру. Тому ви перебуваєте у вічному пошуку. Один одного і оргазму, в тому числі.

Відрізняються темпераменти

Секс перетворюється на каторгу, коли партнерка просить чоловіка повільніше, а йому подобається робити все швидко. Або жінці хочеться більше пристрасті, а партнер намагається просто швидше еякулювати.

Одноманітність в ліжку

Якщо хтось із партнерів хоча б раз під час сексу позіхнув, відволікся або почав думати про котлети на кухні, продовжувати процес немає сенсу. Що говорити, коли це повторюється під час кожної близькості. Потрібно відразу вирішити питання. Можливо, справа в тому, що хтось когось жаліє, тому мовчки терпить інтим і навіть симулює.

Мастурбація частіша, ніж секс

Звичайно, мастурбація допомагає пізнати своє тіло, розслабитися і навіть поліпшити інтимне життя. Але якщо ти доставляєш собі задоволення набагато частіше, ніж отримуєш оргазм під час сексу, це явно свідчить про серйозні проблеми в ліжку. А, може, і поза ним теж.

Партнер не доводить тебе до оргазму

Це особливий пункт, який і аналізувати потрібно окремо. Тут проблема може бути, по-перше, в тому, що хлопець не знає, що тобі подобається в ліжку. По-друге, коли партнер лінується. По-третє, якщо не поважає твої почуття. Як вирішити питання? Поговорити.

Лібідо партнерів підвищується в різний час доби

Безумовно, люди не завжди вміють і знають, як його контролювати. Але при цьому ти, швидше за все, вже помітила, що, скажімо, більше хочеш сексу ввечері. А ось якщо чоловік активний в ліжку тільки з ранку, коли дівчина любить міцно спати, і починаються розбіжності між партнерами.

Розмови про секс перетікають в сварки

І не тільки тому, що люди не вміють говорити про інтим. Складнощі бувають і тоді, коли партнери розуміють, що бачать секс по-різному. Вони щосили намагаються знайти альтернативу або компроміс, але так виходить далеко не завжди.

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Автор: Іван Бойко