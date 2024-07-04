Дослідження, яке, за словами вчених, підкреслює повсюдне поширення хімічних речовин, також показує зв'язок ПФАС з морепродуктами і червоним м'ясом.

Нове дослідження, спрямоване на виявлення продуктів, що містять більш високі рівні ПФАС, показало, що у людей, які їдять більше білого рису, кави, яєць і морепродуктів, зазвичай спостерігається більше токсичних хімікатів у плазмі та грудному молоці.

Під час дослідження було перевірено зразки 3000 вагітних матерів, і воно є одним із перших досліджень, які показали, що кава і білий рис можуть бути забруднені більшою мірою, ніж інші продукти. Також було виявлено зв'язок між споживанням червоного м'яса і рівнем ПФОС, одної з найпоширеніших і найнебезпечніших сполук ПФАС, пише The Guardian.

Автори заявили, що отримані результати підкреслюють повсюдне поширення хімічних речовин і безліч способів їхнього потрапляння в продукти харчування.

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"Результати безумовно вказують на необхідність дбайливого ставлення до довкілля і запобігання потраплянню ПФАС у навколишнє середовище і харчовий ланцюжок", - сказала Меган Романо, дослідниця з Дартмута і провідна авторка. "Тепер ми перебуваємо в ситуації, коли вони всюди і залишаться, навіть якщо ми вживемо агресивних заходів щодо виправлення ситуації".

Що таке ПФАС

ПФАС - це клас, що складається з близько 16 000 сполук, які використовуються для виготовлення продуктів, стійких до води, плям і нагрівання. Їх називають "вічними хімікатами", тому що вони не розпадаються природним шляхом і, як було виявлено, накопичуються в організмі людини. Хімічні речовини пов'язані з раком, вродженими дефектами, захворюваннями печінки, щитоподібної залози, різким падінням кількості сперматозоїдів і низкою інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Хоча регулюючі органи зосередили зусилля на обмеженні забруднення води, вважається, що продукти харчування є найпоширенішим шляхом впливу. Однак Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів зазнало критики за те, що деякі називають нездатністю захистити запаси продовольства в країні. Крім інших розбіжностей, компанія змінила свої методи тестування, щоб створити враження, ніби протестована нею їжа не містить ПФАС, хоча насправді вона містить те, що, на думку багатьох прихильників, стосується рівнів.

ПФАС може забруднювати продукти харчування різними шляхами. Дослідники підозрюють, що в рисі це відбувається через забруднений ґрунт або сільськогосподарську воду. Посуд з антипригарним покриттям також часто містить хімікати або може перебувати у воді, яка використовується для приготування їжі.

Дослідники виявили вищий рівень ПФАС у яйцях домашніх курей, що, за словами Романо, можна пояснити тим, що птахів частіше годують недоїдками зі столу. Опади стічних вод, забруднені ПФАС, які використовуються як дешева альтернатива добривам, також можуть забруднювати ґрунт, з якого годуються кури, і, як було виявлено, забруднюють яловичину. Хімічні речовини також можуть міститися в кормі для птахів.

Дослідники підозрюють, що в каві можуть бути забруднені зерна, вода, яка використовується для заварювання, або ґрунт. Попередні дослідження також показали, що фільтри для кави обробляються ПФАС, а паперові стаканчики або інша упаковка для харчових продуктів також зазвичай містять ці хімікати.

Тим часом, морепродукти регулярно виявляються забрудненими ПФАС, оскільки забруднення води широко поширене.

Прихильники громадської охорони здоров'я кажуть, що заборона на хімічні речовини, за винятком випадків, коли вони необхідні, є єдиним способом почати широко вирішувати проблему. Романо сказала, що дослідження показало, що дієти з високим вмістом фруктів, цільного зерна і харчових волокон пов'язані з більш низькими рівнями деяких ПФАС, а різноманітне харчування, за якого жодне джерело білка не складає занадто велику частку споживання, є корисним.

"Це допоможе вам не тільки знизити вплив ПФАС, а й інших забруднювачів, які, як ми можемо очікувати, містяться в продуктах харчування", - сказала Романо.

Новини здоров'я - що можна їсти

Сосиски краще не давати маленьким дітям, тільки зі шкільного віку. При цьому не всі сосиски, на яких написано "Дитячі", можна дійсно їсти малюкам. Про це розповіла доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Приліпко.

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