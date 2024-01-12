Дієтологи пропонують додати ці продукти в раціон, щоб Ваше життя наповнилося енергійністю.

Старіння - це природний процес, і ми не повинні його боятися. Але з віком ми також хочемо виглядати і відчувати себе добре, щоб ми мали енергію насолоджуватися повсякденним життям.

Такі речі, як фізичні вправи, пиття великої кількості води і повноцінне харчування допоможе виглядати і відчувати себе молодше, коли ми стаємо старшими, пише Eatthis.

Коли справа доходить до дієти, їжа може впливати на те, як ви відчуваєте себе всередині і виглядаєте зовні. Наприклад, дослідження доводять, що харчування може відігравати важливу роль у здоров'ї серця і мозку, а також у підвищенні ризику вікових захворювань у міру дорослішання.

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Ягоди

Важливим ключем до здорового старіння є вживання продуктів, багатих антиоксидантами, які допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі.

Коли справа доходить до продуктів, багатих антиоксидантами, ягоди займають перше місце. "Ягоди багаті антиоксидантами, такими як антоціани і вітамін C, які борються з окислювальним стресом і запаленням в організмі", - сказала вона Мері Сабат.

Ліза Янг, доктор медичних наук, додала: "Чорниця особливо багата антиоксидантом антоціаніном, який допомагає боротися з окислювальним стресом і запаленням, і ці сполуки можуть сприяти підвищенню еластичності шкіри, зменшенню появи зморшок".

Ще одна дивовижна перевага вживання ягід з віком полягає в тому, що вони "підтримують когнітивні функції".

Жирна риба

Вона багата корисними жирами, такими як жирні кислоти омега-3. За словами Сабат, "омега-3 можуть допомогти зберегти здоров'я серця і мозку, а також знизити ризик вікових захворювань". Крім того, продукти, багаті омега-3, такі як жирна риба, також можуть допомогти зберегти шкіру молодою.

Горіхи та насіння

Перекус горіхами і насінням може забезпечити корисними жирами і антиоксидантами. "Антиоксиданти, що містяться в горіхах і насінні, борються з вільними радикалами, запобігаючи старінню шкіри і знижуючи ризик хронічних захворювань, пов'язаних зі старінням", - пояснила Сабат.

Дієтологи відзначили, що особливо корисне включення в раціон мигдалю, в якому є вітамін Е, який захищає шкіру від старіння. А волоські горіхи і насіння льону містять омега-3. Споживання цих корисних жирів може сприяти уповільненню темпів старіння - як внутрішнього, так і зовнішнього.

Зелень

Листова зелень, така як шпинат, капуста та мангольд, є "енергетичним джерелом поживних речовин, що містить вітаміни A, C і K, а також мінерали, такі як залізо та кальцій".

"Ці поживні речовини можуть сприяти здоров'ю шкіри, виробленню колагену та захищати шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням", - пояснила Сабат.

Крім здоров'я шкіри, вітамін K також пов'язаний зі зниженням ризику вікових захворювань, а вітамін C допомагає уповільнити вікове зниження когнітивних функцій.

Авокадо

Крім омолоджуючого ефекту, авокадо може допомогти підтримати здоров'я серця з віком, "за рахунок зниження рівня поганого холестерину".

Солодка картопля

Солодка картопля містить сполуку під назвою бета-каротин, яка сприяє зміцненню здоров'я шкіри та зменшенню появи зморшок.

Помідор

Завдяки лікопіну помідори можуть відігравати певну роль у тому, щоб допомогти вам виглядати і відчувати себе молодшими з віком.

Однак користь лікопіну виходить за рамки лише здоров'я шкіри. У звіті, опублікованому в Міжнародному журналі молекулярних наук, кажуть, що дієта, багата лікопіном, може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань і поліпшити здоров'я кровоносних судин.

Темний шоколад

Цей продукт багатий природними сполуками, які називаються флавоноїдами, які можуть допомогти боротися зі старінням.

"Флавоноїди можуть поліпшити кровотік і захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом", - зазначила Сабат, а дослідження також показано, що харчові флавоноїди можуть допомогти при артеріальному тиску, здоров'ї артерій та проблемах, пов'язаних із судинами, таких як серцево-судинні захворювання та судинна деменція.

Сабат зазначила, що темний шоколад не варто їсти цілими плитками, а краще дотримуватися поміркованості.

Йогурт

Здоровий кишечник сприяє здоровому старінню та здоровій шкірі, тоді як йогурт - це їжа, багата пробіотиками, яка підтримує здоров'я кишечника та сприяє засвоєнню поживних речовин.

Також йогурт забезпечує необхідний білок для підтримки здоров'я м'язів і шкіри, а також сприяє зміцненню кісток завдяки вмісту кальцію і вітаміну D.

Зелений чай

За словами Сабат, зелений чай містить поліфеноли, особливо епігалокатехі, які мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. "Ці сполуки допомагають поліпшити еластичність шкіри і захистити від шкідливого впливу УФ-випромінювання, зменшуючи ознаки старіння шкіри", - зазначила дієтолог.

Інші новини про здорову дієту

Лікарі та дієтологи схиляються до думки, що найкориснішою є середземноморська дієта. Вона допомагає не тільки схуднути, але і тримати вагу під контролем. Також люди, які дотримуються цієї дієти, можуть розраховувати на більш тривале і здорове життя.

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