Банани можуть сприяти здоровому мікробіому кишечника.

Коли йдеться про банан, то перше, що спадає на думку - вміст у ньому калію, який корисний для здоров'я серця. Також банани багаті на антиоксиданти, такі як вітамін С, фолієву кислоту і клітковину.

Клітковина, зокрема, корисна для здоров'я кишечника. Коли ви їсте банан щодня, травна система стає більш плавною, пише Healthdigest. Якщо вас турбують запори, здуття живота і гази, додайте банани у раціон і це допоможе полегшити проблеми. "Бананова клітковина допомагає відновити регулярні функції кишечника, оскільки вона зв'язує відходи і токсини в травному тракті, сприяючи їх виведенню з організму", - пояснила дієтолог Рейчел Лінк

Але це ще не все, що ці фрукти можуть зробити для кишечника. Банани можуть сприяти здоровому мікробіому кишечника. Зокрема, розчинна клітковина в бананах є важливим джерелом харчування для здорового мікробіома кишечника - пробіотиками. А здоровий кишечник є необхідною умовою для здоров'я імунної системи, травлення, серця та контролю рівня цукру в крові.

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Дієтологи відзначили, що вживання 1-2 бананів в день вважається безпечним для більшості людей. Якщо у вас є звичка нарізати банани на ранкову тарілку грецького йогурту та мигдалю, це хороший спосіб збалансувати вміст клітковини та вуглеводів, а також трохи білка та здорових жирів. Ви також можете додавати їх у смузі з іншими інгредієнтами, такими як овес, шпинат, арахісове масло, чорниця.

Чудова річ у бананах полягає в тому, що їх легко вживати, де б ви не були - вдома, в дорозі, на роботі чи навіть як перекус перед тренуванням.

Інші новини про користь бананів

Банани є одними з найулюбленіших фруктів у багатьох, оскільки вони багаті корисними для здоров'я білками та іншими життєво важливими поживними речовинами.

Але поєднання бананів з певними продуктами може завдати несприятливого впливу на загальний стан здоров'я. Тому вчені назвали п'ять продуктів, поєднання яких з бананами слід уникати.

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