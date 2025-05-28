Цього року варіант NB.1.8.1 став домінуючим у Китаї.

Світом шириться новий високоінфекційний штам COVID-19. Він уже призвів до сплеску госпіталізацій у Китаї, а тепер його фіксують і в Сполучених Штатах Америки.

Про це із посиланням на заяву американського Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ) пише New York Post. Зазначається, що уперше в Штатах новий варіант коронавірусу зафіксували в березні й квітні 2025 року серед міжнародних мандрівників.

Водночас у ЦКЗ кажуть, що зараз у США зафіксовано надто мало випадків інфікування варіантом NB.1.81, аби їх можна було належно відстежувати. Проте експерти попереджають, що з огляду на поширення вірусу в Китаї, він передається швидше, ніж інші домінуючі штами.

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Примітно, що цього року варіант NB.1.8.1 став домінуючим у Китаї. Випадки інфікування дедалі частіше фіксують по всій Азії. До прикладу, в Гонконгу за останні чотири тижні виявили 81 важкий випадок хвороби, у тому числі 30 летальних. Переважна більшість інфікувань припадає на дорослих людей від 65 років і старше.

Водночас в континентальному Китаї протягом місяця частка пацієнтів, які звернулися по допомогу через COVID, зросла 7,5% до більш ніж 16%.

"Те, що спостерігається в Китаї, Гонконгу та деяких інших регіонах, де цей варіант дійсно різко зріс, – це збільшення кількості госпіталізацій", – зауважила доктор Емі Едвардс, професор педіатрії в медичній школі Університету Кейс Вестерн Резерв, в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Що відомо про новий варіант коронавірусу

Варіант NB.1.8.1 може викликати у людини кашель, біль у горлі, лихоманку та втому – як і інші штами. Проте, на відміну від попередніх, цей варіант, схоже легше поширюється, каже професор мікробіології та імунології в Університеті Невади Субхаш Верма.

Водночас доктор Едвін Цуй, що керує Центром охорони здоров'я Гонконгу стверджує, що новий варіант коронавірусу "не слід сприймати легковажно". Він наголосив, що вірус, імовірно, еволюціонував, та можливо може "обходити" захист вакцин проти COVID.

Поширення хвороб – інші новини

Кілька тижнів тому у Києві зафіксували спалах гепатиту А. Станом на 16 травня було відомо про 65 хворих у Соломʼянському районі столиці. Серед них – 31 дитина.

Тим часом на круїзних лайнерах відпочинок людям псує "новий домінуючий штам" норовірусу. Шлункова інфекція характеризується загальними симптомами, включно з діареєю, блювотою, нудотою і болем у животі. У 2024 році ЦКЗ було зафіксовано 18 спалахів інфеуції на лайнерах, та цьогоріч, як очікується, показник буде ще вищим.

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