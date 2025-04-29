Норовірус - це дуже заразна шлункова інфекція із загальними симптомами, включно з діареєю, блювотою, нудотою і болем у животі.

"Новий домінуючий штам" норовірусу збільшив кількість спалахів шлункової інфекції на борту круїзних лайнерів, повідомляє The Independent із посиланням на агентство громадської охорони здоров'я США.

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили, що зростання спалахів норовірусу на суші може вплинути на випадки захворювання, зареєстровані в морі.

"Дані CDC показують, що новий домінуючий штам наразі пов'язаний із зареєстрованими спалахами норовірусу на суші. Судна зазвичай слідують схемі наземних спалахів, які є вищими в цей сезон норовірусу", - йдеться у їхній заяві.

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Зазначається, що норовірус - це дуже заразна шлункова інфекція із загальними симптомами, включно з діареєю, блювотою, нудотою і болем у животі. Із 16 спалахів шлунково-кишкових захворювань, зареєстрованих CDC цього року на круїзних лайнерах, включно з кишковою паличкою, 12 було підтверджено як норовірус.

Перевірка агентства виявила "можливу надмірну залежність від дезінфікуючого засобу для рук на суднах", який не такий ефективний проти норовірусу, як миття рук із милом і водою.

Важливо, що 2024 року CDC зареєстрував загалом 18 спалахів на круїзних лайнерах, що є найвищим показником за більш ніж десятиліття.

Загалом за п'ять місяців 2025 року кількість випадків захворювання на норовірус серед пасажирів і членів екіпажу, ймовірно, перевищить минулорічні показники. Цього року спалахи шлунково-кишкових захворювань на суднах було зафіксовано на суднах компаній Holland America, Viking Expedition, Seabourn, Cunard, Princess Cruises і Royal Caribbean.

За даними CDC, щорічно в США реєструють близько 2500 спалахів норовірусу, причому на круїзні судна припадає лише невелика їх кількість.

Заходи в рамках Програми санітарної обробки суден включають посилення процедур очищення та дезінфекції, ізоляцію хворих пасажирів і членів екіпажу та заохочення дотримання пасажирами гігієни рук. У рекомендаціях йдеться:

"Норовірус може бути особливо складно контролювати на круїзних лайнерах через тісноту житлових приміщень, загальних обідніх зон і швидкої зміни пасажирів. Коли судно пришвартовується, норовірус може потрапити на борт із зараженою їжею або водою; або пасажирами, які заразилися на березі. Повторні спалахи під час послідовних круїзів можуть також бути результатом інфікування екіпажу або забруднення навколишнього середовища. Це пов'язано з тим, що норовірус може зберігатися на поверхнях упродовж кількох днів або тижнів і стійкий до багатьох поширених дезінфекційних засобів".

Новини про подорожі на круїзних лайнерах

Американець Майк Кемерон виграв безкоштовну подорож Карибами на круїзному лайнері. Але під час круїзу він захворів на грип, і йому довелося звернутися по медичну допомогу. Чоловікові ставили крапельниці і за три дні він зміг одужати. Незабаром пасажир лайнера дізнався, що лікування коштувало йому 47 000 доларів.

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