У Києві минулого тижня виявили 725 хворих на коронавірусну хворобу.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва.
Серед захворілих: 313 жінок віком від 19 до 90 років та 412 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 25 дівчаток від 3 місяців до 15 років і 28 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 195, у Дарницькому – 143 та в Дніпровському районі – 76 випадків.
"20 людей померли минулого тижня від захворювання на коронавірус. Одужали минулого тижня 1567 людей", - зазначили у Департаменті.
Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 502 539 випадків захворювання, а також 9 341 летальний. Загалом одужали 491 677 жителів столиці.
Коронавірус в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у низці областей України можуть ввести карантинні обмеження без локдаунів. 22 жовтня у МОЗ зазначили, що в Україні суттєво зросла кількість хворих на коронавірус.
Згодом вагітних жінок попередили про небезпеку COVID-19. Стало відомо, що коравірус може викликати ускладнення та навіть передчасні пологи. 27 жовтня також з'явилася інформація про те, що в Україні зростає кількість смертей від COVID-19.