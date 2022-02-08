На думку керівника МОЗ, цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності.

На сьогодні половина дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації. Але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності. Світовий приклад показує, що навіть при великих кількостях інфікованих медичні системи можуть справлятись з пандемічним навантаженням. Але за однієї умови. Ця умова - масова вакцинація. Оскільки щеплення проти COVID-19 - це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні", - зазначив Ляшко.

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Він нагадав, що розпочався третій рік життя разом з COVID-19.

"Як ми його пройдемо, залежить від багатьох факторів. Як і від вашого бажання вакцинуватись, так і від того, як швидко будуть адаптуватись стандарти лікування з появою нових даних та нових препаратів для лікування хвороби", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за вчора, 7 лютого, в Україні зроблено 63 тисячі 919 щеплень від COVID-19. Першу дозу введено 19 тис. 526 людям, другу дозу – 28 тис. 877, додаткову дозу отримали 543 особи, бустерну – 14 тис. 973.

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