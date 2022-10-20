Люди у віці від 50 років, які спали п'ять або менше годин на добу, піддавалися ризику розвитку множинних хронічних захворювань на 30% частіше

Люди старше 50 років, які сплять менше п'яти годин вночі, мають більший ризик розвитку багатьох хронічних захворювань. Проблеми з'являються в міру старіння.

Про це пише CNN.

У дослідженні взяла участь група з майже 8 тисяч державних службовців Великобританії, у яких не було хронічних захворювань у віці 50 років. Вчені попросили учасників повідомити, скільки вони спали під час експерименту.

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В результаті вдалося з'ясувати, що люди у віці від 50 років, які спали п'ять або менше годин на добу, піддавалися ризику розвитку множинних хронічних захворювань на 30% частіше, ніж ті, хто спав не менше семи годин на добу. При цьому в 60 років ризик збільшився на 32%, а в 70 років — на 40%.

Серед захворювань вказані цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, хвороба Паркінсона та артрит.

Крім того, ще одне дослідження показало, що дорослі, які не висипаються, мають більше шансів на розвиток хронічних захворювань, в тому числі ожиріння та високий кров'яний тиск.

Водночас проблем зі здоров'ям у тих, хто спав більше дев'яти годин, не виявили, але таких учасників було занадто мало. Також у дослідженні брали участь білі чоловіки, а жінки становили близько третини випробовуваних.

Шерон Кобб, яка так само займалася дослідженням сну, зазначає, що тривалість сну важлива, але не менш важлива якість - фактор, який не враховувався. Крім цього, вчені не пояснили, що може бути причиною хронічних захворювань у людей, які спали п'ять і менше годин.

Професор медичних наук в університеті Алабами Адам Ноулден зазначив, що сон - це відновлюючий процес, який допомагає виробляти і регулювати гормони в організмі і контролюють апетит, обмін речовин, статевий потяг, кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, температуру тіла і циркадні ритми. Якщо організм не виробляє достатньо гормонів через нестачу сну, то це може призводити до хронічних проблем зі здоров'ям.

Людям, у яких проблеми зі сном, рекомендують:

встановити постійний графік сну;

у спальні повинно бути темно, тихо і вільно від домашніх тварин;

уникати кофеїн, алкоголь і переїдання перед сном.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України. На восьмому місяці війни українці зізналися, що страждають від втоми і нестачі повноцінного сну.

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