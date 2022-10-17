При цьому в українців, попри восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати.

Станом на сьогодні у розрізі рівня життєстійкості українці потерпають від втоми та нестачі повноцінного сну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 34% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 47% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природними для стресу і при цьому достатньо виснажливими. Попри це, інші емоційні та моральні показники громадян - у кращому стані. З квітня спостерігається зниження показників нормального харчування, водночас зростають показники повноцінного сну. І це дозволяє тримати відносний баланс підтримки фізичного здоров’я", - йдеться у результатах опитування.

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Зазначається, що у регіональному розрізі у цьому дослідженні не спостерігається суттєвих відмінностей за інтегральним показником. Водночас помітний суттєвий розрив між індексом фізичного здоров’я (відносно нижчий рівень) та психологічної стійкості (відносно вищий рівень) у мешканців півдня.

"Динаміка індексу життєстійкості дещо покращилася. В українців, попри восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних та моральних сил жити у складних умовах, працювати, допомагати, воювати", - зазначили в соцгрупі "Рейтинг".

Також повідомляється, що у спокійному та дуже спокійному стані знаходяться 24% українців. У напруженому та дуже напруженому – 40% - це відносно невисокий показник для воєнного часу.

"Напруженість зростає з віком, бо, вірогідно, звужуються можливості подбати про себе, матеріальні та інші ресурси. Також вона частіше притаманна жінкам (вірогідно, через вищу чутливість та необхідність піклуватися не лише про себе, а про дітей) та особам, які змінювали місце проживання, – необхідність адаптації до нового місця, ситуація невизначеності, зміна звичних умов життя значно підвищують стрес. Найбільше виснаженими почуваються респонденти наймолодшого та найстаршого віку; жінки; мешканці зі сходу та заходу країни; ті, хто не працює або на пенсії; змінили своє місце проживання; а також ті, хто мають родичів на війні.

Моніторинг емоційних станів, рівня життєстійкості та психологічного виснаження з березня року по жовтень 2022 року показав, що в цілому українці змогли втримати та стабілізувати свій психологічний та емоційний стан, набути достатньої компетентності в подоланні стресових подій воєнного життя. "Групами ризику залишаються молоді люди, старші за віком, жінки та ті, хто втратив роботу", - йдеться в опитуванні.

***Опитування проведено протягом 8-9 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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