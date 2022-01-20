У відомстві нагадали, що вакцинація - єдиний спосіб захиститися.

Нові випадки поліомієліту виявили у дітей в Україні. Єдина можливість уникнути хвороби - вакцинація.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Telegram.

У відомстві нагадали, що поліомієліт вражає нервову систему і загрожує паралічем та інвалідністю. Крім того, смертельні випадки трапляються у 5-10%. При цьому симптоми хвороби можна сплутати з грипом.

Українцям нагадали, що ліків проти поліомієліту не існує, а єдиним способом захисту - вакцинація. Захворювання вражає найчастіше дітей до шести років, але загрожує всім, хто не пройшов повний курс вакцинації.

Читайте такожВ Україні почався новий спалах коронавірусуЄ два типи щеплень:

оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ).

Людині необхідно шість дох вакцини, щоб сформувати імунітет на все життя

Поліомієліт в Україні - що відомо

В Україні посилюють епідеміологічний нагляд за поліомієлітом. Зокрема, буде проведено детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

Крім того, діти віком від 6 місяців до 6 років, не щеплені від поліомієліту вчасно, будуть вакциновані в кінці січня 2022 року.

Згідно з Національним календарем, щеплення від поліомієліту проводити:

перша доза - у 2 місяці від роду;

друга доза - 4 місяці;

третя доза - 6 місяців;

четверта доза - 18 місяців;

п'ята доза - 6 років;

шоста доза - 14 років.

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