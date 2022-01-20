Нові випадки поліомієліту виявили у дітей в Україні. Єдина можливість уникнути хвороби - вакцинація.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Telegram.
У відомстві нагадали, що поліомієліт вражає нервову систему і загрожує паралічем та інвалідністю. Крім того, смертельні випадки трапляються у 5-10%. При цьому симптоми хвороби можна сплутати з грипом.
Українцям нагадали, що ліків проти поліомієліту не існує, а єдиним способом захисту - вакцинація. Захворювання вражає найчастіше дітей до шести років, але загрожує всім, хто не пройшов повний курс вакцинації.
Читайте такожВ Україні почався новий спалах коронавірусуЄ два типи щеплень:
- оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);
- інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ).
Людині необхідно шість дох вакцини, щоб сформувати імунітет на все життя
Поліомієліт в Україні - що відомо
В Україні посилюють епідеміологічний нагляд за поліомієлітом. Зокрема, буде проведено детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.
Крім того, діти віком від 6 місяців до 6 років, не щеплені від поліомієліту вчасно, будуть вакциновані в кінці січня 2022 року.
Згідно з Національним календарем, щеплення від поліомієліту проводити:
- перша доза - у 2 місяці від роду;
- друга доза - 4 місяці;
- третя доза - 6 місяців;
- четверта доза - 18 місяців;
- п'ята доза - 6 років;
- шоста доза - 14 років.