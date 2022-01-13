Поліовірус здатен лишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані. Ліків проти поліомієліту не існує.

Поліомієліт - дуже заразне та небезпечне інфекційне захворювання, поліовірус інфікує воду та їжу, передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується у кишківнику.

Про це нагадує прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві наголошують, що поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди.

Показовою є статистика щодо поліомієліту: в одному з чотирьох випадків інфікування поліо людина впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м’язах.

У меншої частини (1-5 із 1000 хворих на поліомієліт) розвиватимуться інші, більш серйозні симптоми, спричинені ураженням спинного мозку: відчуття поколювання в ногах; параліч або слабкість в кінцівках.

1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя. 5-10% з тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м’язи.

"Інші інфіковані можуть не мати симптомів узагалі, але все одно здатні передавати хворобу. Поліомієліт вражає переважно дітей віком до 6 років, проте він загрожує дітям будь-якого віку, якщо вони не були повністю вакциновані. Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиний спосіб запобігти захворюванню - щепитися", - наголосили в міністерстві.

Відповідно до Національного календаря, щеплення від поліомієліту проводять:

перша доза - у 2 місяці від народження;

друга доза - 4 місяці;

третя доза - 6 місяців;

четверта доза - 18 місяців;

п’ята доза - 6 років;

шоста доза - 14 років.

Ці шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Станом на 1 грудня 2021 року рівень охоплення щепленнями від поліо в Україні такий: три дози у віці до року отримали 73,3% дітей, щеплення у віці 18 місяців - 73,5% дітей, у віці 6 років - 72% дітей, у віці 14 років - 68,7% дітей.

Читайте такожНа порозі катастрофи: чи загрожує Україні масовий спалах поліомієлітуЯк повідомляв УНІАН, в Україні посилюють епідеміологічний нагляд за поліомієлітом. Зокрема, буде проведено детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

Окрім того, діти віком від 6 місяців до 6 років, не щеплені від поліомієліту вчасно, будуть вакциновані наприкінці січня 2022 року.

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