Експерти проаналізують останні випадки гострого в’ялого паралічу у дітей віком до 15 років, госпіталізованих у відділення інфекційного та/або неврологічного профілю.

В Україні посилюють епідеміологічний нагляд за гострими в’ялими паралічами (поліомієлітом), в тому числі буде проведений детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря № 20 "Про заходи щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні" від 19 листопада 2021 року, повідомила прес-служба МОЗ.

Так, структурні підрозділи з охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я всіх форм власності мають проаналізувати виявлені за останні 6 місяців випадки гострого в’ялого паралічу (ГВП) у дітей віком до 15 років, госпіталізованих у відділення інфекційного та/або неврологічного профілю. Йдеться про ті області (та м. Київ), де показник таких випадків на 100 тисяч осіб менший за 0,01.

Згідно з рішенням, кожна особа з випадком ГВП має бути лабораторно обстежена для підтвердження або спростування діагнозу "поліомієліт". При підтвердженні випадку ГВП необхідно відбирати проби біоматеріалу в осіб, які контактували з хворим у домашніх умовах, у лікарні та в організованих колективах.

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"З батьками, які відмовляються від щеплень проти поліомієліту для своїх дітей, має бути проведена інформаційна робота щодо високих ризиків інфікування та поширення поліомієліту серед невакцинованих. Керівники центрів контролю та профілактики хвороб, Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України, Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) серед іншого мають розширити точки відбору зразків із довкілля (стічні води відділень інфекційного, неврологічного профілю) на територіях усіх областей. Крім того, має бути проведений детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років", - наголосили в МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, 6 жовтня підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

29 жовтня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%.

Довідка УНІАН. Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

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Автор: Леся Лещенко