Оновлено чекліст факторів, які впливають на серцево-судинну систему.

Неінфекційні захворювання стали основною причиною передчасної смерті в Україні. Найчастіше життя українців обривалися через серцево-судинні захворювання.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я Україна.

За даними дослідження STEPS, саме серцево-судинні захворювання стали причиною 65,8% від усіх смертей з якої-небудь причини у 2012 році, а у 2017 - 67,0%.

"Водночас більшість захворювань серцево-судинної системи можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя", - відзначають фахівці.

Американська асоціація серця оновила чекліст факторів, які впливають на здоров'я серцево-судинної системи:

здоровий сон;

нікотин;

фізична активність;

харчування;

вага;

рівень глюкози та холестерину в крові;

показники артеріального тиску.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні в період з січня по листопад 2021 року померли майже 650 тисяч осіб, найбільше смертей сталося через ішемічну хворобу серця. При цьому третьою найбільш поширеною причиною смерті українців стали Цереброваскулярні хвороби. При цьому на другому місці смерті, завдані коронавірусом COVID-19 і його наслідками.

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