За другу поранену дитину в реанімації борються лікарі.

У Сумській області померла 7-річна дитина, яка отримала поранення при обстрілі Охтирки з "Градів".

Про це у Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Гланс Аліса, 26.05.2014 – 26.02.2022, час смерті 13.15. Вона не дожила 3 місяці до 8 років. Дівчинка з Охтирки на Сумщині – чергова жертва кривавого агресора. Добу тому ця дитина була важко поранена під час обстрілу дошкільного навчального закладу із "Урагана" та "Града"", повідомила вона.

За даними Венедіктової, за другу поранену дитину в реанімації борються лікарі.

"Маленька дівчинка стала черговою жертвою кривавого агресора. Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі 7-річної Аліси в м. Охтирка на Сумщині за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни", – поінформувала прес-служба Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, у місті Охтирка Сумської області внаслідок обстрілу російськими військами дитячого садочку загинув охоронець, постраждала співробітниця та двоє дітей.

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