У Китаї від цього типу грипу померла жінка, ВООЗ підтвердила інцидент.

У Китаї зареєстрували першу смерть від пташиного грипу H3N8. Про це повідомляє Sky News.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що жінка в Китаї стала першою людиною, яка померла від пташиного грипу, що рідко зустрічається у людей.

В органі охорони здоров'я заявили, що ризик поширення вірусу серед людей на національному, регіональному або міжнародному рівнях "вважається низьким".

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Як поширюється пташиний грип H3N8

За даними ВООЗ, 56-річна жінка з південної провінції Гуандун стала третьою відомою людиною, інфікованою пташиним грипом підтипу H3N8.

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, ним часто хворіють птахи та навіть деякі ссавці.

Зразки, взяті на ринку продуктів харчування, який відвідала жінка напередодні хвороби, дали позитивний результат на грип А(H3). Це могло бути джерелом захворювання, заявили у ВООЗ.

"Виходячи з наявної інформації, схоже, що цей вірус не має здатності легко передаватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким", - повідомили у ВООЗ.

Як повідомляється, інших випадків серед близьких контактів інфікованої жінки виявлено не було.

Пташиний грип H3N8 у світі

Всі випадки H3N8 були зареєстровані в Китаї, причому перші два випадки були зареєстровані минулого року. Відзначається, що ніяких подробиць про смерть жінки китайські лікарі не надали.

За словами ВООЗ, у загиблої було кілька основних захворювань, а також контакт з живим птахом.

Як повідомляється, подібні захворювання поширені в Китаї, де віруси пташиного грипу постійно циркулюють серед величезні популяції домашніх і диких птахів.

Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу важливий, враховуючи їх здатність розвиватися та викликати пандемії.

Пташиний грип - ВООЗ попередила про небезпеку

У ВООЗ попереджають, що пташиний грип у норок, видр і морських котиків "потрібно ретельно відстежувати", і приготуватися до зміни рівня ризику для людей у бік підвищення.

За словами медиків, ризик для людей поки залишається низьким, проте ВООЗ все ж закликала країни посилити епіднагляд.

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