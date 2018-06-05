В Україні з'явиться музей речей, які хірурги витягли з пацієнтів (відео)

Невдовзі з'явиться музей речей, які хірурги витягли із живих пацієнтів.

У Рівному свої двері готується відчинити незвичайний музей різних об'єктів, які хірурги витягли із живих пацієнтів.

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Свої двері для відвідувачів музей відкриє через кілька тижнів. Серед експонатів, наприклад, хірургічна лопатка та труба авто.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові хірург після операції залишив в черевній порожнині пацієнтки дренажну трубку. Максимальна санкція статті за це передбачає до двох років позбавлення волі.