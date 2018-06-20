На Тернопільщині за фактом отруєння 10 людей у закладі громадського харчування розпочато кримінальне провадження

Встановлено, що 25 травня 2018 року в одному із закладів громадського харчування районного центру недотримання санітарних норм при приготуванні їжі призвело до отруєння 10 осіб.

На Тернопільщині за фактом отруєння 10 людей у Борщові у закладі громадського харчування розпочато кримінальне провадження.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 25 травня 2018 року в одному із закладів громадського харчування районного центру недотримання санітарних норм при приготуванні їжі призвело до отруєння 10 осіб. Лабораторні дослідження виявили збудник сальмонели у м’ясі курки, яку споживали того дня люди у закладі та згодом звернулись до медиків із скаргами про розлади здоров’я.

Борщівським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадженн за фактом отруєння людей за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу, арешту або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині було госпіталізовано 5 дітей через отруєння.