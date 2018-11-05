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Булінг на Харківщині: група школярів на перерві жорстоко побила дівчинку

10:10, 05 листопада 2018
Новини регіонів
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook, інцидент стався 2 листопада.

"Зі слів постраждалої дівчини, на перерві вона була побита п'ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі. Після огляду встановлено попередній діагноз: забій ділянки правого тазостегнового суглоба", - йдеться у повідомленні.

Постраждала шпиталізована до Зачепилівської центральної районної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ліцеї Києва школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає.

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Теги: #діти#Харківщина#побиття