Булінг на Харківщині: група школярів на перерві жорстоко побила дівчинку
10:10, 05 листопада 2018Новини регіонів
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Школярі напали на дівчинку просто на перерві між уроками.
Ілюстрація REUTERS
У с. Бердянка Зачепилівського району Харківської області група школярів на перерві між уроками побила 11-річну дівчинку.
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Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook, інцидент стався 2 листопада.
"Зі слів постраждалої дівчини, на перерві вона була побита п'ятьма учнями, які навчаються у тій самій школі. Після огляду встановлено попередній діагноз: забій ділянки правого тазостегнового суглоба", - йдеться у повідомленні.
Постраждала шпиталізована до Зачепилівської центральної районної лікарні.
Як повідомляв УНІАН, раніше у ліцеї Києва школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає.
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