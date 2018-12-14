В Україні зросла кількість жертв грипу (відео)
19:10, 14 грудня 2018Новини регіонів
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Напередодні повідомлялося про одну жертву грипу.
На Харківщині від грипу померли двоє людей
У Харківській області від грипу померли двоє людей.
62-річна жінка померла 5 днів тому. І лише сьогодні стали відомі результати експертизи, які підтвердили, що вона хворіла на грип, йдеться в сюжеті ТСН.
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А напередодні повідомили про першу жертву цьогорічного грипу - 9-річну дівчинку.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові 1 грудня померла хвора на грип 9-річна дівчинка. Захворіла вона, за наявною інформацією, 27-28 листопада.
Судмедекспертиза виявила у померлої дівчинки штам грипу А (Н3N2). Відповідно до наказу МОЗ, біологічний матеріал для вірусологічного дослідження доставлено в Центр грипу до Києва.
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