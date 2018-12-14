З'явилися подробиці про смерть дівчинки від грипу в Харкові (відео)

Поліція розслідує факт смерті дитини за статтею умисне вбивство з позначкою «природна смерть».

У Харкові 1 грудня померла хвора на грип 9-річна дівчинка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

За словами Черняка, дівчинка перебувала на обліку в міській дитячій клінічній лікарні №19. Захворіла вона, за наявною інформацією, 27-28 листопада.

«Оглянута вона була вдома лікарем-педіатром, який працює саме в цій лікарні. Лікувалася вдома. 1 грудня стан дитини погіршився, була викликана бригада екстреної медичної допомоги, доїхала на місце за 10 хвилин. Дівчинку доставили до обласної клінічної лікарні №1. Вона була вже, на жаль, у стані клінічної смерті, тому всі реанімаційні заходи, які були зроблені не допомогли. О 13:50 була констатована біологічна смерть», - розповів Черняк.

Читайте такожНа Одещині від ГРВІ померла одномісячна дитина

Він підкреслив, що судмедекспертиза виявила у померлої дівчинки штам грипу А (Н3N2). Відповідно до наказу МОЗ, біологічний матеріал для вірусологічного дослідження доставлено в Центр грипу до Києва.

«Всі обставини ми з'ясуємо, що і як відбувалося. Були рекомендації, було певне лікування. Фахівці розбираються, що стало причиною погіршення стану здоров'я дитини», - зазначив він.

Представник відділу комунікації поліції Харківської області повідомив журналістам, що слідчий Шевченківського відділу поліції відкрив за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою «природна смерть»).

Як йдеться у сюжеті ТСН, близько тижня батьки намагалися лікувати її вдома, самостійно. Коли нарешті звернулися до медиків, було занадто пізно: дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Раніше про смерть дівчинки від грипу в Харкові повідомляли місцеві ЗМІ.