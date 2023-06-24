Медики нагадали, що зазначені заходи стосуються тільки жителів 50-кілометрової зони.

Українцям нагадали, що має бути під рукою у разі надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під окупацією росіян. Попередження стосується лише мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у вашій аптечці повинні бути:

Калій йодид

Препарат використовується, щоб при аварії на ядерних об'єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитовидну залозу.

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Приймати йодид калію потрібно тільки після офіційного оповіщення від місцевих органів виконавчої влади та ДСНС через ЗМІ. Оптимально прийняти препарат після оповіщення за шість і менше годин до надходження радіоактивного хмари, але препарат залишається ефективним одночасно з надходженням "хмари" і через шість годин після нього.

Не рекомендований прийом препарату через добу після надходження Хмари.

Алюмінієво-антацидні сорбенти

Активна речовина кошти найчастіше - гідроксид алюмінію - використовують для прискорення нейтралізації, зв'язування і виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику здоров'я внаслідок їх надходження.

Альгінати

Активна речовина - альгінат натрію. Він створює захисний бар'єр на поверхні рідкого вмісту шлунка. Цей бар'єр запобігає всмоктуванню небезпечних речовин організмом.

Маска

Засіб фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

Підготовка російського теракту на Запорізькій АЕС - що відомо

Після російського теракту на дамбі Каховської ГЕС, з'явилася інформація про підготовку окупантами теракту на Запорізькій АЕС. При цьому в ГУР Міноборони повідомили, що загарбники замінували ЗАЕС, в тому числі ставок-охолоджувач.

Разом з тим МАГАТЕ "не побачило" мінування у ставку-охолоджувачі, але вказало на мінування Росією інших ділянок ЗАЕС, зокрема по периметру і в деяких місцях всередині.

У свою чергу в. о. Голови Держатомрегулювання Олег Кориков зазначив, що ядерна аварія може зачепити країни біля України.

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