Окремо фахівець порадив громадянам приймати йод тільки в разі вибуху.

У випадку ядерного теракту Росії на Запорізькій АЕС Київ наслідки не відчує, запевняє український лікар, блогер Євген Комаровський.

В ефірі "Київ-24" Комаровський, щоправда, зазначив, що загроза є для прилеглої до ЗАЕС території. Мешканці цих населених пунктів повинні будуть залишити свої будинки.

"Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті (населені пункти - УНІАН), які поруч, точно повинні бути максимально евакуйовані і перебувати всередині приміщень", - сказав він.

Окремо фахівець порадив громадянам приймати йод тільки в разі вибуху на працюючому реакторі.

"Ще раз скажу, що немає такої чарівної таблетки, яка може врятувати від радіації. Викидати калій-йодид не треба, нехай він лежить в будинку. Він використовується тільки тоді, коли мова йде про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі. В Україні є станції з працюючими реакторами. Від наших ворогів можна очікувати всього, що завгодно... Тому, є у вас йод - поставили галочку з чистою совістю. Тільки ще раз прошу: не ковтайте ви цей йод, поки не почуєте прямої вказівки від влади", - додав Комаровський.

Запорізька АЕС - Росія готує теракт

Після підриву Росією дамби Каховської ГЕС, щоб призупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, українська влада заговорила про підготовку окупантами теракту на ЗАЕС.

За даними ГУР, росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію і, найстрашніше, було заміновано ставок-охолоджувач.

Разом з тим МАГАТЕ "не побачило" мінування у ставку-охолоджувачі, але вказало на мінування Росією інших ділянок ЗАЕС, зокрема за периметром і в деяких місцях всередині.

За словами в. о. голови Держатомрегулювання Олега Корикова, ядерна аварія здатна зачепити країни по сусідству з Україною.

Також, за його інформацією поки не підтвердженою, замінованими є водоскидні споруди, які з'єднують ставок-охолоджувач Запорізької АЕС і висохле Каховське водосховище. У разі підриву цих водостічних споруд не буде водних ресурсів в обсязі 48 млн кубометрів, щоб забезпечити охолодження опроміненого ядерного палива, яке знаходиться в реакторах і в басейнах витримки ЗАЕС.

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