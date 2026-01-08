Фізичні вправи можуть замінити терапію і навіть антидепресанти, - нове дослідження

Фізичні вправи виявилися такими ж корисними, як і психологічна терапія та антидепресанти.

Фізичні вправи можуть бути такими ж ефективними, як психологічна терапія або навіть антидепресанти в лікуванні депресії.

Як пише The Independent, про це заявили дослідники з Ланкаширського університету. Вони виявили, що фізичні вправи мають помірний ефект у зменшенні симптомів депресії порівняно з відсутністю лікування або плацебо.

У дослідженні, заснованому на 10 клінічних випробуваннях, йдеться, що фізичні вправи виявилися такими ж корисними, як і психологічна терапія та антидепресанти. Хоча дослідники попередили, що ці докази обмежені та мають низьку достовірність. Довгострокові переваги фізичних вправ від депресії також залишаються неясними, оскільки більшість досліджень спостерігали за учасниками лише протягом періоду лікування.

"фізичні вправи є безпечним та доступним варіантом для допомоги в управлінні симптомами депресії. Це говорить про те, що фізичні вправи добре підходять деяким людям, але не всім, і важливо знайти підходи, які люди бажають і можуть підтримувати", - прокоментував результати дослідження провідний автор, професор Ендрю Клегг.

Огляд показав, що фізичні вправи легкої та помірної інтенсивності можуть бути кращими для боротьби з депресією, ніж інтенсивні фізичні вправи. Люди побачили результати після виконаннся від 13 до 36 тренувань. Ті, хто поєднував силові тренування та аеробні вправи, досягли кращих результатів, ніж ті, хто займався лише аеробними вправами, такими як біг або їзда на велосипеді.

Деякі види фізичних вправ, такі як йога, цигун та розтяжка, не були включені до аналізу.

Прикладами помірної активності можуть бути дуже швидка ходьба (6,4 км/год або швидше), інтенсивне прибирання, таке як миття вікон або підбирання підлоги, їзда на велосипеді зі швидкістю 16-20 км/год або бадмінтон.

Енергійна діяльність включає піші прогулянки, біг зі швидкістю 6 миль/год або швидше, їзду на велосипеді, баскетбол або теніс.

"Існують деякі докази того, що фізичні вправи можуть бути не менш ефективними, ніж психологічна терапія чи прийом антидепресантів, але цей висновок ґрунтується на невеликій кількості досліджень і тому має значну невизначеність", - сказав доктор Джефф Ламберт, доцент кафедри психології здоров'я з Університету Бата.

Він зазначив, що наразі неможливо сказати, чи фізичні вправи краще працюють при більш чи менш тяжкій депресії, чи залежить їхня ефективність від типу вправ, чи варто людям переходити від ліків чи терапії лише на фізичні вправи.

Нагадаємо, що молоді люди, у яких діагностовано чотири поширені психічні розлади, - тривожність, депресію, СДУГ та розлад поведінки, - мають схожі структурні зміни в мозку. Виявилося, що мозок людей, в яких було діагностовані ці розлади, мав схильність до скорочення площі у певних ділянках.

