У Helsi оновили сервіс онлайн-консультацій лікарів для всіх українців.
Прийоми проводять лікарі всіх спеціальностей – як державних, так і приватних медзакладів, інформує пресслужба КМДА.
Усі онлайн прийоми безкоштовні, навіть при зверненні до лікарів приватних медичних закладів. При цьому направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому також НЕ потрібна підписана декларація: можна записатись до лікаря, незалежно від місця його розташування.
Для цього потрібно:
- перейти за посиланням та обрати лікаря потрібної спеціальності;
- обрати зручний день і час;
- дочекатись обраного часу.
- переглянути індивідуальні розклади онлайн-прийомів можна на сторінці кожного лікаря.
Після консультації ви зможете переглянути деталі прийому в кабінеті Helsi.
Усі медики зареєстровані в Національній системі Електронної системи охорони здоров’я, їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. До cервісу Helsi щодня приєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які наразі перебувають закордоном.
Нагадаємо, що згідно з Указом президента, з 24 січня 2022 року українці старше 60 років можуть купити лікарські препарати по карті Єпідтримки. "Ковідну тисячу" вийде витратити на лікарські засоби і препарати рецептурної відпустки, крім БАДів, лікарської косметики і товарів медичного призначення (медичних приладів).