За появи перших симптомів хвороб слід обов'язково звернутися до сімейного лікаря.

Людина може одночасно захворіти і на грип, і на COVID-19.

Про це розповіла лікарка-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Сімчук в коментарі для спільноти "Коронавірус інфо".

"Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами й багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", - повідомила лікар.

Зазначається, що за появи перших симптомів хвороби слід обов'язково звернутися до сімейного лікаря, розповісти йому про симптоми, слідкувати за температурою, тиском та сатурацією - але не займатися самолікуванням.

Читайте такожЧи є штам "Омікрон" в Україні: у МОЗ окреслили ситуаціюЛікар має врахувати клінічні дані людини, супутні захворювання та ризики - й тоді вирішить, як чинити з подальшими обстеженням та лікуванням.

Щеплення проти грипу робиться один раз на рік, купити вакцину можна в аптеці, а щепитися - в амбулаторіях сімейного лікаря чи у приватних медзакладах. Вакцинація ж проти COVID-19 є безкоштовною та проводиться в державних пунктах щеплення.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакцинуватися від грипу та COVID-19 можна в один день.

А в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які штами вірусу грипу очікують в епідемічному сезоні 2021-2022.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова