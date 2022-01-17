За минулий тиждень зареєстровано майже 12 тисяч хворих, що на третину більше за попередній.

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ.

Як повідомили у столичній міскдержадміністрації, за минулий, 2-й тиждень 2022 року зареєстровано 11 тис. 912 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19, що більше на 27,7% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зростання захворюваності зафіксовано як серед дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4 тис. 895 (зростання на 16,4%), дорослих – 7 тис. 017 осіб (зростання на 36,9%).

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"У структурі захворюваності діти становлять 41,1%, а на попередньому тижні – 45,1%. Із них 46,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2 тис. 263 випадки серед школярів", - уточнили у КМДА.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 497 осіб, із них 108 – діти.

Разом з тим повідомляється, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ в столиці нижчий епідемічного порогу на 49,6%.

Нагадаємо, раніше Лікарка розповіла, чи можливо одночасно захворіти на грип та COVID-19.

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