Підтоплення кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ може призвести до розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

На підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб, йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Зазначається, що небезпека пов’язана з якістю питної води, бо підтоплення, зокрема, кладовищ, вбиралень, полів, сміттєзвалищ несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

В той же час в МОЗ наголошують, що в Україні є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції.

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"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров’я готова до реагування", — повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В МОЗ інформують, що моніторинг та епідемічний нагляд на підтоплених територіях проводять фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - мобілізовано 84 групи фахівців з 6 областей. Спеціалісти відбирають проби води з річки та криниць, допомагають з дезінфекцією колодязів на територіях, які зазнали підтоплень та інформують населення щодо способів профілактики кишкових інфекцій.

В МОЗ зазначають, що у Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. При цьому зазначають, що запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на 2 місяці.

Обіцяють, що спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб за потреби забезпечуватимуть населення засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень.

Знищення Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС.

В результаті цього теракту, що здійснили російські окупанти, затоплено багато населених пунктів

У річку Дніпро внаслідок підриву Каховської ГЕС потрапило 150 тонн машинного мастил. Є загроза Створено загрози для систем водопостачання Запорізької та Дніпропетровської областей, окупованого Криму.

В результаті падіння рівня води вже масово гине риба. Місцевих жителів закликають в жодному разі не вживати її в їжу.

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