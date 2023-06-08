Херсонську область частково затопило / фото спецкор УНІАН, Олександр Гіманов

На підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб, йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Зазначається, що небезпека пов’язана з якістю питної води, бо підтоплення, зокрема, кладовищ, вбиралень, полів, сміттєзвалищ несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

В той же час в МОЗ наголошують, що в Україні є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції.

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"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров’я готова до реагування", — повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. 

В МОЗ інформують, що моніторинг та епідемічний нагляд на підтоплених територіях проводять фахівці центрів контролю та профілактики хвороб - мобілізовано 84 групи фахівців з 6 областей. Спеціалісти відбирають проби води з річки та криниць, допомагають з дезінфекцією колодязів на територіях, які зазнали підтоплень та інформують населення щодо способів профілактики кишкових інфекцій. 

В МОЗ зазначають, що у Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. При цьому зазначають, що запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на 2 місяці. 

Обіцяють, що спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб за потреби забезпечуватимуть населення засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень. 

Знищення Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС

В результаті цього теракту, що здійснили російські окупанти, затоплено багато населених пунктів

У річку Дніпро внаслідок підриву Каховської ГЕС потрапило 150 тонн машинного мастил. Є загроза  Створено загрози для систем водопостачання Запорізької та Дніпропетровської областей, окупованого Криму. 

В результаті падіння рівня води вже масово гине риба. Місцевих жителів закликають в жодному разі не вживати її в їжу. 

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