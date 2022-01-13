При досягненні цільових значень раз на квартал буде проводитися доплата до ставки.

В Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації від коронавірусу для лікарів, які надають первинну медичну допомогу. За це медпрацівникам доплачуватимуть.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова МОЗ Віктор Ляшко.

З 1 березня цього року Національна служба здоров'я оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19. А з 1 червня - рівень вакцинації дітей до 6 років, згідно з календарем щеплень.

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При досягненні цільових значень раз на квартал буде проводитися доплата до ставки, зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня українські медики почали отримувати підвищені заробітні плати. Зокрема, лікарі заробляють не менше 20 тис. грн на місяць.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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