Законом передбачені пільги та підвищення оплати праці, зокрема, бактеріологам, біологам та іншим професіоналам з вищою немедичною освітою, посади яких запроваджені замість посад лікарів.

Закон щодо підвищення оплати праці немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я набрав чинності.

Читайте такожСтепанов вимагає від депутатів збільшити зарплати медикамДокумент був опублікований 13 січня у виданні "Голос України".

Йдеться про закон «Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я».

У документі зазначено, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Підвищення зарплат немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я

18 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я)» (реєстраційний номер 4464).

Законом передбачено доручити уряду невідкладно встановити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19 під час карантину у розмірі визначеному для лікарів.

Законом передбачені пільги та підвищення оплати праці, зокрема, бактеріологам, біологам та іншим професіоналам з вищою немедичною освітою, посади яких запроваджені замість посад лікарів.

11 січня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

В Офісі президента зазначили, що на сьогодні в клінічних лабораторіях працюють спеціалісти з вищою професійною немедичною освітою: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19, водночас не отримують доплати до заробітної плати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, котрі надають медичну допомогу інфікованим коронавірусом. Підписаний президентом закон поширює соціальні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників на вказаних вище професіоналів.

Кабінет міністрів з дня набрання чинності цим законом має встановити доплати до заробітної плати вказаній категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька