У випадку досягнення встановлених урядом показників щеплень пацієнтів з деклараціями лікарю виплатять до 300% посадового окладу.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями (№6333).

Текст законопроекту опубліковано на сайті парламенту.

Його авторами є представники усіх фракцій та груп, а також представники позафракційних депутатів.

Законопроектом пропонується встановити, що лікар, який надає первинну медичну допомогу, здійснює інформування пацієнтів, з якими укладено декларацію, про ефективність та безпечність профілактичних щеплень, механізм їх дії, медичні протипоказання, можливі побічні реакції, наслідки відмови від профілактичного щеплення тощо.

Читайте такожЗарплата від 20 тисяч гривень: Арахамія розповів, скільки платитимуть лікарям у 2022 роціІнформування пацієнтів, з якими не укладено декларацію, та загальне інформування населення також здійснюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, через відповідний контакт-центр.

Інформування пацієнта здійснюється з дотриманням принципів достовірності, повноти, точності та доступності інформації, професійності та неупередженості особи, що здійснює інформування. Зміст та послідовність основних етапів інформування встановлюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров'я.

При цьому, цей орган виконавчої влади проводить спеціальну підготовку, забезпечує належний професійний рівень осіб, які здійснюють інформування, організовує ознайомлення з нормативно-правовими актами щодо щеплення, здійснює нагляд, моніторинг та оцінку інформування, забезпечує необхідними матеріалами осіб, які здійснюють інформування, організовує та забезпечує проведення заходів безперервного професійного розвитку для лікарів щодо профілактичних щеплень.

Крім того, законопроектом встановлюється, що у випадку досягнення встановлених Кабінетом міністрів України показників проведених профілактичних щеплень пацієнтів, з якими укладено декларацію, лікарю виплачуються відповідні одноразові додаткові грошові виплати у розмірі до 300% посадового окладу з урахуванням обов'язкових доплат та надбавок.

У пояснювальній записці до законопроекту, зокрема, зазначається, що "низький рівень обізнаності є передумовою до легковірного сприйняття негативної недостовірної інформації про наслідки щеплень, яку періодично публікують у ЗМІ та соціальних мережах".

"Як наслідок, рівень вакцинації від COVID-19 в Україні стабільно залишається найнижчим в Європі та одним із найнижчих у світі, в окремих регіонах відбуваються спалахи поліомієліту, а стабільно низький рівень вакцинації від кору спричиняє найвищі показники цього захворювання в Україні серед інших держав світу", - йдеться в тексті.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 579 дітей та 74 медпрацівники.

При цьому госпіталізовано 2 501 особу, одужали 10 540 осіб, а померли - 326.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська