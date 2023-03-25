Зокрема планують збільшити пропускну спроможність ВЛК.

Члени уряду, парламентарі й представники Офісу президента на нараді визначили план дій з реформування проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. "Ставимо за мету максимально діджиталізувати процеси та створити умови, за яких військові отримають комфортний і швидкий сервіс", - написа він.

Зокрема, в Україні планують збільшити пропускну спроможність ВЛК, доступ до е-системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

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"В квітні плануємо розпочати пілотний проект з розгортання системи електронного документообігу у в/ч, ТЦК та інших дотичних структурах. Наступний етап - цифровізація медичної історії військовослужбовців", - повідомив подробиці Шмигаль.

Крім того, окремо посадовці розглянули питання про скорочення термінів розслідування для отримання довідки з в/ч про обставини поранення. МОЗ вже подало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. "Це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет", - підсумував Шмигаль.

Військово-лікарські комісії в Україні

Журналісти звертали увагу, що медиків військово-лікарської комісії вистачає далеко не у всіх областях, томучоловікам, щоб її пройти, доводиться чекати кілька тижнів.

Крім того, трапляються випадки, коли військовозобов'язані не згодні з висновком військово-лікарської комісії щодо їхнього стану здоров'я. Юристи Українського ветеранського фонду порадили, що робити в такому випадку.

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