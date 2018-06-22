Певна доза кави може бути корисною для серця - науковці

За даними дослідників, кофеїн покращує функції клітин, які складають внутрішню поверхню судин.

Дослідники з Дюссельдорфського університету в Німеччині з'ясували, що регулярне вживання кави захищає клітини серцево-судинної системи від пошкоджень.

Про це пише Сноб з посиланням на журнал Plos.

Згідно статті, такого ефекту можна досягти, якщо вживати кофеїн в обсязі чотирьох чашок в день. За даними дослідників, він покращує функції клітин, які складають внутрішню поверхню судин. Крім того, кофеїн сприяє активному надходженню в мітохондрії білка р27, уповільнює старіння клітин.

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За словами науковців, p27 знайшли в мітохондріях усіх головних типів клітин серцево-судинної системи. Він запобігає загибелі клітин серця і зміцнює його.

Дослідники провели випробування на гризунах і довели, що кофеїн, здійснюючи вплив на білок, знижує ризик ушкодження серця у людей похилого і страждаючих ожирінням піддослідних.