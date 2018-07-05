«Бо я так сказала!»: психотерапевти склали список фраз, які не можна говорити вередливим дітям

Експерти склали рецепт, як заспокоїти будь-якого вередуна.

Виховання дітей – справа не з легких, особливо коли йдеться про дисципліну. Один не вірний крок може стати каталізатором майже «апокаліптичного» вибуху роздратування, що надає словам і тактикам особливої ваги в управлінні поведінкою, пише The Independent.

Психотерапевти Хізер Турджеон і Джулі Райт створили спеціальний рецепт, який, на їхню думку допоможе батькам впоратися з майже усіма труднощами виховання. Вони назвали свою модель ALP (attune, limit set and problem solve – співналаштування, встановлення меж і вирішення проблеми), яка складається з трьох етапів.

«Застосування ALP у різні моменти дає батькам можливість керувати ситуацією з розумінням і чемністю, постійно встановлюючи чіткі межі, навчаючи правил і допомагаючи дітям робити кращий вибір чи вирішувати свої дилеми», - кажуть експерти.

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«Наш досвід і дослідження впродовж багатьох десятиліть кажуть нам, що коли батьки проявляють емпатію і послідовність, діти стають більш схильними до прийняття відчуття, що правильно, а що ні, ніж коли їм намагаються прищепити правильну поведінку через страх, що хтось за ними стежить», - додають вони.

Для прикладу Турджеон і Райт наводять ситуацію, в якій дитина вередує і не хоче йти з магазину іграшок. В такій ситуації застосування ALP мало б наступний вигляд. Етап перший – співналаштування. Потрібно опуститися до рівня дитини і встановити зоровий контакт. М’яким тоном варто сказати, що всі розуміють, чому вона засмучена: «Мама розуміє, покинути таку веселу крамницю дійсно важко!». Потім настає момент для другого етапу – встановлення меж. Тут варто спокійно пояснити ситуацію: «Але нам дійсно потрібно йти. Час забрати твою сестру». А далі – етап вирішення проблеми, який передбачає залагодження ситуації за допомогою певного компромісу, який мотивує дитину поводитися добре. «Ти можеш тримати мою руку, а ми будемо співати смішну пісеньку» або «Хочеш, я донесу тебе до машини». Найважливіша річ – це показати дитині, що її проблему дійсно намагаються зрозуміти попри те, що її поведінка дорослому здається нераціональною.

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«Часом причини здаються нам безглуздими, але для дітей в той конкретний момент – це все», - кажуть експерти.

За словами психотерапевтів, потрібно постійно пояснювати і демонструвати дітям, що батьки не намагаються їх судити, а хочуть допомогти. Інакше ситуація буде лише погіршуватися. Також експерти склали список фраз, які ніколи не можна говорити дітям заради дисципліни. Серед них: «Обтрусися, з тобою все гаразд», «Скільки разів я казав(ла) тобі так не робити?», «Чому ти не слухаєшся?», «Якщо ти це не вимкнеш негайно, ніякого десерту сьогодні!», «Перестань ридати, як мала дитина!», «Бо я так сказав(ла)!».