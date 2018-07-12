Ліки від старості пройшли успішне випробування, омолодивши людську імунну систему

Люди, які приймали новий експериментальний препарат, виявилися стійкішими до распіраторних інфекцій, ніж інші у їхньому віці.

Вчені оголосили про успішне клінічне випробування нових ліків проти старіння, які захищають літніх людей від небезпечних хвороб, омолоджуючи імунну систему. У експерименті взяли участь добровольці, віком за 65 років, які отримували комбіновану терапію з двох компонентів проти старіння. Після курсу прийому експериментального препарату впродовж року вони хворіли значно рідше, ніж учасники контрольної групи, які приймали плацебо, пише The Guardian.

Експериментальні ліки, відомі також mTOR-інгібітор, також посилили реакцію організму на вакцину проти грипу. Тести показали, що у тих, хто приймав препарат, навіть через місяць в крові було на 20% більше антитіл проти грипу.

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«Імунітет – лише одна з систем, які покращилися», - сказала Джоан Маннік, яка працювала над тестуванням ліків у Інституті біомедичних досліджень Новартіс в Массачусетсі.

Цей же препарат тепер збираються випробувати для запобігання інших пов’язаних зі старінням станів, таких як нейродегенеративні захворювання. Його дія заснована на блокуванні каскаду змін у тілі, поштовх яким дає так звана «механічна мішень рапаміцину» або mTOR. Це одна з груп протеїнів, які беруть участь у процесі старіння. Попередні дослідження на мишах показали, що mTOR-інгібітори можуть збільшувати життєвий цикл клітин, а також пожвавлювати роботу імунної системи і органів у літньому віці.