Ультразвук "навчили" доставляти ліки до ракових клітин

В Оксфордському університеті випробували методику точкової доставки хіміотерапевтичних препаратів у пухлину за допомогою сфокусованого ультразвуку.

Оксфордські дослідники успішно завершили першу фазу випробувань технології доставки лікарських препаратів у клітини пухлин печінки за допомогою ультразвукового променя.

Методика допомогла підвищити концентрацію препарату в клітинах порівняно з традиційним введенням ліків. Опис технології опубліковано в журналі The Lancet Oncology, передає Naked Science.

Хіміотерапевтичні препарати высокотоксичні, тому вчені працюють над новими способами точкової доставки таких ліків — це дозволить не пошкодити здорові клітини організму. Раніше для цього пропонували використовувати особливі наночастинки і навіть сперматозоїди.

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В основі нової технології лежить наявний метод доставки ліків за допомогою термочутливих ліпосом. Ліпосоми — це штучно створювані округлі «бульбашки» з декількох шарів ліпідів (жирів), розділених водними прошарками. Вони можуть проникати в клітини, де внутрішньоклітинні органоїди руйнують оболонку «бульбашки», випускаючи його вміст. Термочутливі ліпосоми починають руйнуватися тільки при відносно високій температурі — зазвичай вище 38С, — щоб препарат не залишив капсулу раніше.

Щоб вивільнити ліки з такої ліпосоми, клітину-мішень необхідно точково нагріти до потрібної температури. Автори нової методики використовували для цього сфокусований інтенсивний ультразвук. У першому етапі досліджень взяли участь 10 пацієнтів з неоперабельними пухлинами печінки, які вже проходили курс традиційної хіміотерапії. Їм внутрішньовенно ввели антибіотик доксорубіцин, поміщений в термочутливі ліпосоми, які руйнуються при нагріванні до 39,5С.

За словами вчених, нова методика дозволила доставляти препарат в клітини значно ефективніше. Концентрація доксорубіцину у пухлинах після процедури у семи з 10 пацієнтів виявилася в середньому в 3,7 разу вищою, ніж при традиційному введенні. У решти трьох вона була порівнянна з концентрацією при стандартній процедурі. Через два тижні позитронно-емісійна комп'ютерна томографія (ПЕТ-КТ) зафіксувала відповідь нагрітих клітин на терапію, при цьому сусідні клітини ніяк не змінилися.

Раніше американські дослідники розробили з'єднання, що дозволяє «знерухомити» ракові клітини, не даючи їм переміщатися в організмі пацієнта.