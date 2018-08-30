Вчені назвали країну із найвищою смертністю від алкоголю

У дослідженні підкреслюється, що алкоголь — одна з головних причин проблем зі здоров'ям у мешканців планети.

Китай став країною з найвищою смертністю в світі від зловживання алкоголем.

Згідно з даними, опублікованими медичним журналом The Lancet, у 2016 році в Китаї через це загинули 59 тисяч жінок і 650 тисяч чоловіків, повідомляє The Global Times.

На другому місці опинилася Індія: 42 тисячі жіночих смертей і 290 тисяч чоловічих. Третє місце в рейтингу зайняла сусідня Росія. Там за 2016 рік від шкідливої звички померли 43 тисячі жінок і 180 тисяч чоловіків.

Читайте такожРозвиток старечого ідіотизму: учені попередили про наслідки повної відмови від алкоголю

У дослідженні підкреслюється, що алкоголь — одна з головних причин проблем зі здоров'ям у мешканців планети. Згідно з результатами роботи, із зростанням вживання алкоголю зростає і загальний рівень смертності, особливо від онкологічних захворювань. Разом з тим ризик проблем зі здоров'ям знижується тільки при повному припиненні вживання спиртного.

Алкогольна культура Китаю різноманітна, в країні п'ють як пиво і вино, так і різновиди міцного алкоголю байцзю, близького до горілки. Як і в інших країнах, алкоголь в Китаї грає роль каталізатора спілкування, тому китайці випивають в компанії, під час свят. Крім того, існує практика «обмивання» укладеної угоди спиртним.