Глобальний індекс відмови від куріння як спосіб контролю тютюнової індустрії

У вересні в Лондоні відбувся Глобальний форум по боротьбі з курінням. На форумі було оголошено про впровадження індексу відмови від куріння «Smoke Free Index». Його мета - контроль над перетворенням ринку тютюнових продуктів і оцінка прогресу в скороченні рівня куріння у світі.

Індекс було розроблено та представлено фондом «Foundation for a Smoke-Free World» з метою побудови «світу без тютюнового диму». Він є частиною ініціативи фонду в області трансформації тютюнової галузі та стане доповненням Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі проти тютюну. Розробка подібного індексу - частина реалізації глобального підходу зменшення шкоди від куріння (tobacco harm reduction), який застосовується у розвинених країнах з метою скорочення ризиків від куріння для населення.

Фонд планує збір та оцінку досліджень, розробок, інвестицій, спрямованих на відмову від виробництва сигарет. Подібна програма необхідна для підтримки розвитку ринку альтернативних продуктів зниженого ризику (електронних систем), що забезпечують потенційно менш шкідливі способи доставки нікотину курцям, які не хочуть кидати курити.

Індекс відмови від куріння дозволить виміряти та надати докази того, які зміни відбуваються у тютюнової індустрії. Доктор Дерек Як, президент фонду, зазначив, що провідні фахівці у галузі охорони здоров'я визнають важливість перетворення індустрії: «тютюновим компаніям необхідно використовувати свої важелі тиску на ринку для посилення впливу один на одного і діяти більш рішуче з метою глобального припинення використання традиційних сигарет».

Фонд запрошує незалежні науково-дослідницькі організації подавати заявки на розробку і впровадження першого індексу відмови від куріння. В результаті, будуть визначені 1-3 грантоотримувачі, які будуть займатися збором об'єктивних даних і фіксацією дій, які можуть перешкоджати побудові «світу без тютюнового диму». Процес подачі заявок докладно описаний на веб-сайті фонду. Перший звіт буде опубліковано на початку 2020 року, а після - щорічно.

Впровадження індексу дозволить оцінити діяльність тютюнових компаній у скороченні рівня куріння і мотивувати уряди країн до руху в напрямку заміщення сигарет менш шкідливими альтернативами для курців.

Нагадаємо, що, згідно з дослідженнями, найбільшої шкоди здоров'ю завдає не споживання нікотину, а продукти горіння тютюну, які містяться у традиційних сигаретах. У свою чергу, захворювання, що провокуються традиційним курінням, негативно впливають на рівень громадського здоров'я. Одним з рішень є розвиток ринку продуктів зниженого ризику.