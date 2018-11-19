Виявлено смертельну небезпеку "сп'яніння" водою

Якщо ви п'єте багато води, це небезпечно та загрожує в тому числі й смертю.

Вживання занадто великої кількості води може бути небезпечним для здоров'я.

Якщо ви п'єте більше води, ніж можуть обробити ваші нирки, то виникають проблеми, тому що порушується баланс натрію в організмі, передає Business Insider.

Читайте такожНазвано сім причин, з яких воду треба пити щодня

Вчені називають цей стан "сп'яніння" водою. Він ускладнює регулювання кров'яного тиску, що може призвести до пошкодження функцій мозку, коми та навіть смерті.

Дослідники наголосили, що надмірна гідрація може бути так само небезпечна, як і зневоднення. І найбільш уразливими вважаються люди, які мають проблеми з нирками.

Раніше вчені з Технологічного інституту Джорджії в США дійшли висновку, що навіть незначне зневоднення може негативно вплинути на когнітивні здібності.