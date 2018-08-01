Проблеми з увагою можуть бути проявом зневоднення

Вчені дослідили, що втрата запасу рідини в організмі може вплинути на здатність концентруватися.

Навіть незначне зневоднення негативно вплинути на когнітивні здібності. Такого висновку дійшли вчені Технологічного інституту Джорджії в США.

Як пише Newsweek, вчені проаналізували результати понад 30 досліджень, пов’язаних з наслідками втрати запасу рідини в організмі. Вони виявили, на навіть невелика нестача води може вплинути на людський настрій чи здатність мислити, особливо коли йдеться про завдання, які вимагають виконання складних процесів чи серйозної концентрації.

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«Збереження уваги впродовж тривалої зустрічі, керування автомобілем, монотонна робота в спекотному цеху заводу, яка вимагає постійної обережності – все це приклади такої діяльності», - сказала директор лабораторії фізіології Технологічної школи біологічних наук Джорджії Мінді Міллард-Стаффорд.

«Якість функцій вищого порядку, таких як арифметичні обчислення чи логічне мислення, падає», - додала вона.

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Вчені виявили, що проблеми починаються тоді, коли тіло втрачає 2% потрібної йому води. Більшість людей навряд чи зможуть сказати, чи вони досягли такого рівня зневоднення чи ні. Такий стан може настати досить швидко, приміром, через півгодини бігу. Національна академія наук, інженерії і медицини США радить чоловікам випивати на день приблизно 3,6 літра води, а жінкам – 2,6 літра.