Ускладнення у пацієнта почалися з головних болів і потемніння в правому оці.

Американські медики зафіксували нове ускладнення після COVID-19 - хвороба може викликати втрату зору.

Про це повідомляє Science Alert, посилаючись на доповідь Коледжу лікарів і хірургів Вагелоса при Колумбійському університеті.

Вони пишуть, що у 70-річного чоловіка, який звернувся до медиків через нежить, діагностували коронавірус.

Але через тиждень його стан погіршився - у нього почалися головні болі і потемніння в правому оці (він міг розрізняти лише великі силуети). Крім того, будь-який рух оком теж викликав різкий біль.

Читайте такожНаукові з'ясували, що популярне жарознижувальне може захистити від зараження COVID-19Після комп'ютерної томографії стало ясно, що джерелом проблем є сильне запалення пазух по правій стороні обличчя - в результаті цього руйнувалася сама кістка.

Під час екстреного хірургічного втручання з кожної порожнини були видалені запалені тканини. Але скоро болі знову повернулися, а зір пацієнта погіршився.

У видалених тканинах лікарі виявили бактерії Streptococcus constellatus, які зазвичай зустрічаються в кишківнику і ротовій порожнині.

Крім того, у чоловіка виявили збільшену концентрацію активних білих кров'яних тілець - наслідок присутності в крові антитіл IgG4, які здатні викликати аутоімунне захворювання, що вражає будь-яку частину тіла, посилюючи запалення і викликаючи всілякі болі.

В результаті пацієнту поставили діагноз синусит, пов'язаний з IgG4. І після курсу антибіотиків і стероїдів він пішов на поправку, а через три тижні повністю одужав. Зір до нього також повернувся.

Нагадаємо, що раніше цього року вчені описали незвичайний симптом COVID-19 - "ковідний язик".

Автор: Станислав Кожемякин