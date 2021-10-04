Головний імунолог США Ентоні Фаучі назвав такими, що вражають, результати останньої стадії клінічних випробувань експериментального противірусного препарату.

Американська компанія Merck подала на реєстрацію експериментальний препарат "Молнупіравір" (Molnupiravir) від COVID-19, який США можуть надати Україні.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Politico.

У 1 жовтня фармацевтична компанія оголосила, що подала заявку на затвердження ліків в Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) після успішних клінічних випробувань за участі дорослих людей, що мають високий ризик тяжких наслідків COVID-19.

Незалежна комісія, що спостерігала за випробуваннями, порадила передчасно припинити дослідження через те, що препарат показав позитивні результати, й головний імунолог та інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав показники "дійсно вражаючими".

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"Він знижує ризик госпіталізації чи смерті серед людей, які невдовзі після зараження прийняли цей медпрепарат", - сказав він.

Фаучі зауважив, що у групі плацебо було вісім смертей проти жодної смерті у групі, члени якої приймали препарат.

Водночас він закликав американців, які сумніваються у доцільності щеплень від коронавірусної хвороби, не покладатись на експериментальні ліки від Merck замість імунізації.

"Препарат знижує ризик госпіталізації й смертності на 50%. Ви знаєте, як знизити ризик на 100%? Не заражатись", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США 31 серпня - 2 вересня у прес-службі Офісу глави держави поінформували, що МОЗ України та компанія MSD обговорюють потенційне постачання "Молнупіравіру" - препарату-кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19, який перебуває на третій стадії клінічних випробувань.

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Автор: Вікторія Токарєва