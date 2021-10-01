Американська фармкомпанія Merck стверджує, що розробила таблетки, що знижують ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє BBC.
У дослідженнях взяли участь 775 осіб з COVID-19. Їх поділили на дві групи - учасники однієї отримували плацебо, а іншої - пероральний препарат молнупіравір двічі на день.
Результати виявилися настільки вражаючими, що сторонні спостерігачі попросили перервати експеримент заздалегідь.
Виявилося, що з тих, хто приймав молнупіравіру, госпіталізовані були 7,3%, тоді як в контрольній групі цей показник склав 14,1%.
Крім того, померло вісім пацієнтів, які приймали пустушку. У групі, що приймала молнупіравір, смертельних випадків не зареєстрували.
Читайте такожМексиканські вчені створили маску від коронавірусу, яку одягають лише на нісДані медичних досліджень були опубліковані лише в прес-релізі і ще не пройшли експертну оцінку.
На відміну від більшості COVID-вакцин, які націлені на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, молнупіравір впливає на фермент, який використовується вірусом для створення своїх копій.
Допускається, що ефект від молнупіравіру буде помітний, тільки якщо почати прийом препарату на ранньому етапі захворювання - відразу після появи симптомів.
Нагадаємо, раніше в цьому році компанія Pfizer почала випробування пероральної противірусної терапії при COVID-19.