Дослідження Merck показали, що після прийому молнупіравіру ризик потрапити до лікарні після зараження вдвічі нижче.

Американська фармкомпанія Merck стверджує, що розробила таблетки, що знижують ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє BBC.

У дослідженнях взяли участь 775 осіб з COVID-19. Їх поділили на дві групи - учасники однієї отримували плацебо, а іншої - пероральний препарат молнупіравір двічі на день.

Результати виявилися настільки вражаючими, що сторонні спостерігачі попросили перервати експеримент заздалегідь.

Виявилося, що з тих, хто приймав молнупіравіру, госпіталізовані були 7,3%, тоді як в контрольній групі цей показник склав 14,1%.

Крім того, померло вісім пацієнтів, які приймали пустушку. У групі, що приймала молнупіравір, смертельних випадків не зареєстрували.

Читайте такожМексиканські вчені створили маску від коронавірусу, яку одягають лише на нісДані медичних досліджень були опубліковані лише в прес-релізі і ще не пройшли експертну оцінку.

На відміну від більшості COVID-вакцин, які націлені на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, молнупіравір впливає на фермент, який використовується вірусом для створення своїх копій.

Допускається, що ефект від молнупіравіру буде помітний, тільки якщо почати прийом препарату на ранньому етапі захворювання - відразу після появи симптомів.

Нагадаємо, раніше в цьому році компанія Pfizer почала випробування пероральної противірусної терапії при COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін