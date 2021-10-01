Merck створила таблетки, які допомагають за коронавірусу / фото ua.depositphotos.com

Американська фармкомпанія Merck стверджує, що розробила таблетки, що знижують ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє BBC.

У дослідженнях взяли участь 775 осіб з COVID-19. Їх поділили на дві групи - учасники однієї отримували плацебо, а іншої - пероральний препарат молнупіравір двічі на день.

Результати виявилися настільки вражаючими, що сторонні спостерігачі попросили перервати експеримент заздалегідь.

Виявилося, що з тих, хто приймав молнупіравіру, госпіталізовані були 7,3%, тоді як в контрольній групі цей показник склав 14,1%.

Крім того, померло вісім пацієнтів, які приймали пустушку. У групі, що приймала молнупіравір, смертельних випадків не зареєстрували.

Читайте такожМексиканські вчені створили маску від коронавірусу, яку одягають лише на нісДані медичних досліджень були опубліковані лише в прес-релізі і ще не пройшли експертну оцінку.

На відміну від більшості COVID-вакцин, які націлені на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, молнупіравір впливає на фермент, який використовується вірусом для створення своїх копій.

Допускається, що ефект від молнупіравіру буде помітний, тільки якщо почати прийом препарату на ранньому етапі захворювання - відразу після появи симптомів.

Нагадаємо, раніше в цьому році компанія Pfizer почала випробування пероральної противірусної терапії при COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін