Австрія готується ввести новий локдаун тільки для невакцинованих або не повністю вакцинованих громадян.

ВООЗ знову назвала Європу епіцентром інфікувань коронавірусом. У низці країн статистика хворих зросла в десятки разів у порівнянні з показниками літа-початку осені. Велика частина пацієнтів з важкою формою - невакциновані.

Зокрема, Австрія готується ввести новий локдаун тільки для невакцинованих або не повністю вакцинованих громадян. Це означає, що вони не зможуть залишати будинки без вагомої причини, до яких відносяться похід на роботу, за покупками і заняття спортом на свіжому повітрі.

Критики цього заходу вважають, що у влади немає ресурсів, щоб контролювати його виконання. Крім того, невакциновані австрійці вже давно не можуть відвідувати ресторани, кінотеатри, салони краси та гірськолижні курорти.

Однак комісія епідеміологів при австрійському уряді вважає, що різкий стрибок захворюваності по всій країні становить справжню загрозу, і введення додаткових обмежень необхідне.

Читайте такожУ Німеччині коронавірус другий день поспіль б'є рекорди: за добу понад 37 тисяч нових COVID-випадків

Поки локдаун торкнеться лише деяких районів країни. З понеділка він буде введений у Верхній Австрії - регіоні з найнижчим рівнем вакцинації, що межує з Німеччиною і Чехією. На черзі федеральна земля Зальцбург.

Проте австрійський канцлер Олександр Шелленберг попередив, що загальнонаціональний локдаун може також стати неминучим.

Крім цього, уряд Данії також готовий ввести нові обмеження. Данія - одна з небагатьох європейських країн, яка скасувала у вересні майже всі ковідні обмеження. Влада пояснювала це тим, що країні вдалося уникнути третьої хвилі зараження у весняно-літній період завдяки жорсткому локдауну, введеному в минуле Різдво.

Однак незабаром після зняття обмежень статистика захворювань в країні пішла різко вгору: в середньому 2300 випадків протягом багатьох днів на початку листопада в порівнянні з 200+ в середині вересня.

Влада Данії обговорює повторне введення паспортів вакцинації у всіх громадських місцях, а також точкові введення додаткових обмежень в різних районах країни.

Також у Німеччині число нових випадків зараження COVID-19 у Німеччині досягло рекордної позначки: понад 50 тис. за минулу добу.

Напередодні один з провідних вірусологів країни попередив, що новий спалах може призвести до смерті близько 100 тис. осіб. На сьогоднішній день невакцинованими залишаються близько 16 млн жителів Німеччини у віці від 12 років. Канцлер Ангела Меркель закликала регіональну владу вжити всіх можливих заходів для виправлення ситуації.

Її ймовірний наступник Олаф Шольц заявив, що слід ввести чергові обмеження, щоб призупинити швидке поширення інфекції і "пережити зиму", повідомляє Бі-бі-сі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла